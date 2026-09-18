Ludhiana News: फर्जी तलाशी के जाल में फंसा सेल्समैन, दस हजार लूटे

लुधियाना। शहर में दिनदहाड़े एक सेल्समैन से दस हजार रुपये की नकदी लूट ली गई। एक बाइक सवार लुटेरे ने नशा चेकिंग का ढोंग रचकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने निगरानी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।सलेम टाबरी इलाके के रहने वाले मनीरुल नामक सेल्समैन राहों रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक ने उन्हें रोका और नशा सप्लाई करने का आरोप लगाया। आरोपी ने जबरदस्ती मनीरुल के वाहन पर लदे थैले और जेबें तलाशीं। इसी दौरान आरोपी ने उनकी जेब से दस हजार रुपये निकाल लिए और तुरंत मौके से फरार हो गया। मनीरुल ने शोर मचाया लेकिन तब तक लुटेरा भाग चुका था। उन्होंने तुरंत बस्ती जोधेवाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मनीरुल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के पास लगे निगरानी कैमरे खंगाले गए, जिसमें आरोपी कैद हो गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनीरुल पिछले तीस साल से शहर में छोटा-मोटा सामान बेचकर गुजारा करते हैं।