Ludhiana News: संदिग्ध हालात में फैक्टरी के कारीगर की मौत, पंखे से लटका मिला शव

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। फतेहगढ़ के एक कढ़ाई कारखाने में 24 वर्षीय अमित कुमार का शव सोमवार सुबह फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या माना जा रहा है, पर परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है।पुलिस को जांच में पता चला कि वारदात के वक्त मृतक का फोन वीडियो मोड पर चालू था। इसे कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। अमित मूल रूप से बिहार के बेतिया जिले का निवासी था। वह केशव एम्ब्रॉयडरी नामक फैक्टरी में चार-पांच दिन पहले ही काम पर आया था। प्रोपराइटर रमेश कुमार के अनुसार, अमित अस्थायी तौर पर कारखाने में ही रहता था। बीती रात उसने छत के पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह कारखाने का गेट खुलने पर उसका शव मिला।परिवार का आरोप और जांचमृतक के मामा मदन चौधरी ने इसे साधारण खुदकुशी मानने से इन्कार किया है। उन्होंने निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। अमित ने मौत से एक दिन पहले अपनी मां के बैंक खाते में कुछ नकदी भिजवाई थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला पर दीवार पर दो अज्ञात फोन नंबर लिखे मिले हैं। मोबाइल डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया है।