Ludhiana News: रसोई में जमा गैस ने माचिस की चिंगारी से पकड़ी आग, महिला समेत दो बच्चियां झुलसीं
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 22 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
परसराम नगर में हादसा
; महिला की हालत गंभीर, एम्स के लिए रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी
बठिंडा। रविवार रात गली नंबर-9 में एक किराए के मकान की रसोई में एलपीजी गैस से आग लग गई। इस हादसे में 32 वर्षीय रूनिया देवी और पड़ोस की दो बच्चियां नीतिका (12) व राधा (9) झुलस गईं।
रूनिया देवी की हालत गंभीर है, उन्हें सिविल अस्पताल से एम्स रेफर किया गया। सुनील चौपाल को रसोई में गैस की गंध महसूस हुई थी। उन्होंने रेगुलेटर बंद किया पर खिड़कियां नहीं खोलीं जिससे गैस जमा हो गई। बाद में उनकी पत्नी रूनिया देवी ने चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई, जिससे जमा गैस ने आग पकड़ ली। नौजवान वेलफेयर सोसायटी ने तीनों घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया। सोसायटी के प्रधान सोनू माहेश्वरी ने बताया कि यह हादसा सिलिंडर फटने से नहीं, बल्कि फ्लैश फायर से हुआ। कैनाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बठिंडा। रविवार रात गली नंबर-9 में एक किराए के मकान की रसोई में एलपीजी गैस से आग लग गई। इस हादसे में 32 वर्षीय रूनिया देवी और पड़ोस की दो बच्चियां नीतिका (12) व राधा (9) झुलस गईं।
रूनिया देवी की हालत गंभीर है, उन्हें सिविल अस्पताल से एम्स रेफर किया गया। सुनील चौपाल को रसोई में गैस की गंध महसूस हुई थी। उन्होंने रेगुलेटर बंद किया पर खिड़कियां नहीं खोलीं जिससे गैस जमा हो गई। बाद में उनकी पत्नी रूनिया देवी ने चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई, जिससे जमा गैस ने आग पकड़ ली। नौजवान वेलफेयर सोसायटी ने तीनों घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया। सोसायटी के प्रधान सोनू माहेश्वरी ने बताया कि यह हादसा सिलिंडर फटने से नहीं, बल्कि फ्लैश फायर से हुआ। कैनाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन