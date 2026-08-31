Ludhiana News: एसएसपी दफ्तर के बाहर रिटायर्ड एएसआई ने की आत्महत्या की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 31 Aug 2026 09:39 PM IST
विज्ञापन
पिता से संपत्ति और पैसों के विवाद को लेकर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा था अमरजीत सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
खन्ना। सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड एएसआई अमरजीत सिंह ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की।
जहरीला पदार्थ निगलने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल खन्ना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमरजीत सिंह का अपने पिता के साथ संपत्ति और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद है। वह अपने पिता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस ने अमरजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उन पर पहले भी पिता और पुलिस को आत्महत्या की धमकी देने के आरोप में डीडीआर दर्ज हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
खन्ना। सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड एएसआई अमरजीत सिंह ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की।
जहरीला पदार्थ निगलने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल खन्ना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमरजीत सिंह का अपने पिता के साथ संपत्ति और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद है। वह अपने पिता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस ने अमरजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उन पर पहले भी पिता और पुलिस को आत्महत्या की धमकी देने के आरोप में डीडीआर दर्ज हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन