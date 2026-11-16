{"_id":"6afab735782b1bcf8802b2c8","slug":"punjab-congress-rift-deepens-factionalism-surfaces-ahead-of-assembly-elections-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कब दूर खत्म होगी रार?: कांग्रेस के लिए कांग्रेसी ही बन रहे चुनौती, पंजाब में चरम पर पहुंची गुटबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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राजा वड़िंग के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यह गुटबाजी शुरू हुई थी और अब भी पूरी तरह से चरम पर है। चन्नी, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और राणा गुरजीत सिंह जैसे नेता राजा वड़िंग के खिलाफ थे। लुधियाना से सांसद राजा वड़िंग के साथ शहर के अधिकांश नेता हैं। आशु खेमा और राजा वड़िंग के साथी अलग-अलग टीम बनाकर चल रहे हैं। विज्ञापन पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जवानी संभाल साइकिल यात्रा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गुट ने दूरी बनाए रखी। इससे पार्टी के भीतर एकजुटता के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।

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यात्रा प्रबंधन पर विवाद साइकिल यात्रा के प्रबंधन पर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की टीम ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। प्रोटोकॉल के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी को सारा प्रबंधन करना था। हालांकि, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष संजय तलवाड़ राजा वड़िंग गुट के हैं, इसलिए उनसे न तो पूछा गया और न ही उनकी कोई सलाह ली गई।

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लुधियाना में यात्रा से पहले लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड पर राजा वड़िंग की फोटो ही गायब कर दी गई थी। इसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष और राजा वड़िंग गुट के पूर्व विधायकों की तस्वीरें भी नहीं थीं।

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दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए कांग्रेस ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए चार सदस्यीय समन्वय समिति गठित की है। इस समिति में सीडब्ल्यूसी सदस्य विजय इंदर सिंगला, विधायक अरुणा चौधरी, पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों और विधायक हरदेव सिंह लाडी शामिल हैं।



