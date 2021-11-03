Ludhiana News: 40 हजार रिश्वत लेते चौकी प्रभारी एएसआई गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 09 Sep 2026 12:21 AM IST
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पहले समझौते के नाम पर लिए थे 50 हजार रुपये
क्रॉस केस दर्ज कराने के लिए मांगी थी रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एल्डेको एस्टेट पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई जिंदल लाल को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गांव भट्टियां बेट निवासी व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई हुई।
शिकायतकर्ता के अनुसार पत्नी का पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। मामले की जांच एएसआई कर रहा था। आरोप है कि उसने समझौते के नाम पर पहले 50 हजार रुपये लिए। इसके बावजूद पत्नी पर मामला दर्ज कर दिया। बाद में पड़ोसी के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराने के लिए 40 हजार रुपये मांगे।
शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकॉर्ड कर विजिलेंस को शिकायत दी। टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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क्रॉस केस दर्ज कराने के लिए मांगी थी रकम
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लुधियाना। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एल्डेको एस्टेट पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई जिंदल लाल को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गांव भट्टियां बेट निवासी व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई हुई।
शिकायतकर्ता के अनुसार पत्नी का पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। मामले की जांच एएसआई कर रहा था। आरोप है कि उसने समझौते के नाम पर पहले 50 हजार रुपये लिए। इसके बावजूद पत्नी पर मामला दर्ज कर दिया। बाद में पड़ोसी के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराने के लिए 40 हजार रुपये मांगे।
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शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकॉर्ड कर विजिलेंस को शिकायत दी। टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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