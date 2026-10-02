दिल्ली-हलवारा के बीच हवाई यात्रा में बदलाव: 25 अक्तूबर से बदलेगा समय, कारोबारी बोले-मुश्किल बढ़ेगी

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नई समय-सारणी 25 अक्तूबर से लागू होगी। इस बदलाव से कुछ यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के उद्योगपतियों और कारोबारियों की परेशानी बढ़ सकती है। वे दिल्ली में सुबह काम निपटाकर उसी दिन वापस नहीं लौट पाएंगे। पहले हलवारा से सुबह 7:55 बजे उड़ान भरकर यात्री 9:10 बजे दिल्ली पहुंचते थे।इससे उन्हें दिन का अधिकांश समय अपने काम के लिए मिल जाता था। शाम को वापसी की उड़ान से उसी दिन पंजाब लौटने का विकल्प भी रहता था। अब यह सुविधा प्रभावित होगी। पंजाब के कारोबारियों की लंबे समय से मांग है कि उड़ानों का समय स्थानीय जरूरतों के अनुसार तय हो।नई समय-सारणी के अनुसार, एआई-481 दिल्ली से सुबह 9:50 बजे रवाना होगी। यह उड़ान 11:05 बजे हलवारा पहुंचेगी। वापसी में एआई-482 हलवारा से 11:40 बजे उड़ान भरेगी। यह विमान 12:55 बजे दिल्ली पहुंचेगा।शाम की उड़ान एआई-483 दिल्ली से 3:40 बजे रवाना होकर 4:55 बजे हलवारा पहुंचेगी। वापसी में एआई-484 हलवारा से 5:30 बजे उड़ान भरकर 6:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। 24 अक्तूबर तक पुरानी समय-सारणी लागू रहेगी। पुरानी व्यवस्था में सुबह की उड़ान दिल्ली से 5:45 बजे रवाना होती थी।