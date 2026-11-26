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जानकारी के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब 12:15 बजे ट्रेन नंबर 12445 के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ने सरहिंद रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को सूचना दी कि मालगाड़ियों की साइडिंग के पास किलोमीटर नंबर 314/1 से 314/3 के बीच रेलवे ट्रैक पर कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी है। स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी।रेलवे पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो ट्रैक पर सीमेंट का एक स्लीपर मिला। उस पर अंग्रेजी में एफएम लिखा हुआ था। पुलिस ने स्लीपर कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्लीपर ट्रैक पर किसने और किस मकसद से रखा था।