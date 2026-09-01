Ludhiana News: लुधियाना नगर निगम ने चार अवैध दुकानें सील की

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लुधियाना। नगर निगम ने मंगलवार को नूरवाला रोड पर चार अवैध दुकानों को सील कर दिया। ये दुकानें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थीं।

एटीपी जोन ए कपिल देव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त ओजस्वी अलंकार के निर्देश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी है। नूरवाला रोड की इन दुकानों के निर्माण में भवन उपनियमों का उल्लंघन हुआ था। निगम ने भू-स्वामी को पहले भी काम रोकने की चेतावनी दी थी लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। सोमवार को भी काराबारा रोड पर पांच अवैध दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के बनाए गए किसी भी ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। शहरवासियों को निर्माण से पहले नक्शा मंजूर करवाना चाहिए।

संवाद न्यूज एजेंसी