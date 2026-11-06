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शिक्षकों पर लाठीचार्ज सरकार की तानाशाही का प्रमाण : परगट

Fri, 06 Nov 2026 09:51 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:51 PM IST
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Lathi-charge on teachers is proof of the government's authoritarianism: Pargat
चुनाव पेज... परगट सिह
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने संगरूर में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस के लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे भगवंत मान सरकार की तानाशाही और संवेदनहीनता का प्रमाण बताया।
परगट सिंह ने कहा कि अपने जायज अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस बल का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। पुलिस कार्रवाई में शिक्षक कुलदीप सिंह के पैर में तीन फ्रैक्चर होना और एक महिला शिक्षक की आंख में गंभीर चोट लगना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक देश और समाज का भविष्य संवारते हैं, उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
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उन्होंने सरकार से घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने और उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। परगट सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांगों का समाधान बातचीत से होना चाहिए न कि दमनकारी कार्रवाई से।
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