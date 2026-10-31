झोटा हत्याकांड: मानसा के ड्रग इंस्पेक्टर की संपत्ति की होगी जांच, झोटा के परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा

झोटा के परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा

परविंदर सिंह झोटा कत्ल मामले के साथ गांव भम्मे कलां के नौजवान दलजीत सिंह की कथित नशे से हुई मौत का मामला भी गरमा गया है। परविंदर झोटा इंसाफ कमेटी ने 31 अक्तूबर के राज्यव्यापी घेराव के फैसले को स्थगित कर दिया है। अब 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की संगरूर कोठी का घेराव करने का एलान किया गया है।



परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम और संस्कार 18 दिनों से नहीं हो सका। दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार भी चौथे दिन नहीं किया गया। परिवार ने मानसा धरने से एलान किया है कि जब तक सारे दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक दलजीत का अंतिम संस्कार नहीं होगा। वे गांव के लापता व्यक्तियों और दलजीत के लापता पिता के बारे में पुलिस से जानकारी चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद परविंदर सिंह झोटा और संगरूर के गांव तूर वनजारा के गुलजार के परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ की एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।



पुलिस पर आरोप और हरसिमरत बादल का समर्थन

सदस्य पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल दलजीत के घर पहुंची। उन्होंने पुलिस पर दलजीत की लाश छीनकर ले जाने और लोगों से मारपीट करने का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पुलिस परिवार को अभी भी परेशान कर रही है। उन्होंने यह मामला डीजीपी पंजाब के पास ले जाने की बात कही। उन्होंने एलान किया कि अगर पुलिस परिवार को तंग करती रही तो वह उन्हें अपने घर में शरण देंगी। सदस्य पार्लियामेंट ने एम्स बठिंडा जाकर दलजीत की मृतक देह और लापता पिता के बारे में पता करने की बात भी कही।



विरोध प्रदर्शन और नेताओं की मांगें

परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी ने किसान, मुलाजिम, अध्यापक और अन्य जत्थेबंदियों के नुमाइंदों के साथ बैठक की। उन्होंने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की संगरूर कोठी घेरने का एलान किया है। जत्थेबंदियों ने कथित पुलिस जुल्म और नेताओं की गिरफ्तारी की सख्त निंदा की। उन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने की मांग की। दलजीत सिंह की मां शिंदरपाल कौर ने मंच पर बोलते हुए कहा कि उनके पति और गांव के 20 अन्य व्यक्ति 4 दिनों से लापता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पति को रात में घर से ले गई थी और उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र नशे की अधिक मात्रा से मरा है।



कांग्रेस का सरकार पर हमला

शुक्रवार को मानसा धरने में पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशों, लूटपाट और कत्लों के कारण पंजाब में हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने कार्यक्रमों में जाकर लोगों को चुटकुले सुना रहे हैं। परगट सिंह ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के पास केवल कुर्सी है और उन्होंने पंजाब का सब कुछ बेच दिया है। उन्होंने कहा कि नशे और अन्य मुख्य समस्याओं के पीछे भगवंत मान और केजरीवाल मुख्य समस्या हैं। इस मौके पर कुलवंत सिंगला, बलकौर सिद्धू और गुरप्रीत विक्की भी उपस्थित थे।