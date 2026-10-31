झोटा हत्याकांड: मानसा के ड्रग इंस्पेक्टर की संपत्ति की होगी जांच, झोटा के परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा
भारत भूषण मित्तल, संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: Nivedita Updated Sat, 31 Oct 2026 08:35 AM IST
सार
मानसा के परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्तूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार इंसाफ के लिए धरने पर बैठा है। अब पांच नवंबर को सीएम आवास का घेराव करने का एलान किया गया है।
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विस्तार
पंजाब विजिलेंस ने ड्रग इंस्पेक्टर नरेश कुमार, उनकी पत्नी और पिता के नाम पर दर्ज जमीन-जायदाद की जानकारी मांगी है। यह जानकारी जिला माल अफसर बठिंडा से एक पत्र भेजकर मांगी गई है। नरेश कुमार पर परविंदर झोटा हत्याकांड के बाद से सवाल उठ रहे थे।
सूत्रों के अनुसार, मानसा विजिलेंस के डीएसपी कार्यालय ने 13 अक्तूबर 2026 को पत्र संख्या 1275 भेजा था। इसमें जिला बठिंडा में नरेश कुमार और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांगा गया। पत्र में शिकायत संख्या 95/2026 का भी जिक्र किया गया है। जिला माल अफसर कार्यालय ने इसके बाद जिले की सब तहसील रामपुरा समेत अन्य तहसीलों को पत्र लिखा। इन पत्रों में ड्रग इंस्पेक्टर और उनके परिजनों की संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है।
झोटा हत्याकांड से जुड़ाव
विजिलेंस का यह पत्र 13 अक्तूबर को ही लिखा गया था। इसी दिन मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार ने परविंदर झोटा की हत्या की थी। सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने जून 2026 में नरेश कुमार पर एक सोर्स रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई थी, जिसने अगस्त 2026 में जांच की मंजूरी दी। इसके बाद से मानसा विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है।
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सूत्रों के अनुसार, मानसा विजिलेंस के डीएसपी कार्यालय ने 13 अक्तूबर 2026 को पत्र संख्या 1275 भेजा था। इसमें जिला बठिंडा में नरेश कुमार और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांगा गया। पत्र में शिकायत संख्या 95/2026 का भी जिक्र किया गया है। जिला माल अफसर कार्यालय ने इसके बाद जिले की सब तहसील रामपुरा समेत अन्य तहसीलों को पत्र लिखा। इन पत्रों में ड्रग इंस्पेक्टर और उनके परिजनों की संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है।
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झोटा हत्याकांड से जुड़ाव
विजिलेंस का यह पत्र 13 अक्तूबर को ही लिखा गया था। इसी दिन मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार ने परविंदर झोटा की हत्या की थी। सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने जून 2026 में नरेश कुमार पर एक सोर्स रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई थी, जिसने अगस्त 2026 में जांच की मंजूरी दी। इसके बाद से मानसा विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है।
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झोटा के परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा
परविंदर सिंह झोटा कत्ल मामले के साथ गांव भम्मे कलां के नौजवान दलजीत सिंह की कथित नशे से हुई मौत का मामला भी गरमा गया है। परविंदर झोटा इंसाफ कमेटी ने 31 अक्तूबर के राज्यव्यापी घेराव के फैसले को स्थगित कर दिया है। अब 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की संगरूर कोठी का घेराव करने का एलान किया गया है।
परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम और संस्कार 18 दिनों से नहीं हो सका। दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार भी चौथे दिन नहीं किया गया। परिवार ने मानसा धरने से एलान किया है कि जब तक सारे दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक दलजीत का अंतिम संस्कार नहीं होगा। वे गांव के लापता व्यक्तियों और दलजीत के लापता पिता के बारे में पुलिस से जानकारी चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद परविंदर सिंह झोटा और संगरूर के गांव तूर वनजारा के गुलजार के परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ की एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
पुलिस पर आरोप और हरसिमरत बादल का समर्थन
सदस्य पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल दलजीत के घर पहुंची। उन्होंने पुलिस पर दलजीत की लाश छीनकर ले जाने और लोगों से मारपीट करने का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पुलिस परिवार को अभी भी परेशान कर रही है। उन्होंने यह मामला डीजीपी पंजाब के पास ले जाने की बात कही। उन्होंने एलान किया कि अगर पुलिस परिवार को तंग करती रही तो वह उन्हें अपने घर में शरण देंगी। सदस्य पार्लियामेंट ने एम्स बठिंडा जाकर दलजीत की मृतक देह और लापता पिता के बारे में पता करने की बात भी कही।
विरोध प्रदर्शन और नेताओं की मांगें
परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी ने किसान, मुलाजिम, अध्यापक और अन्य जत्थेबंदियों के नुमाइंदों के साथ बैठक की। उन्होंने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की संगरूर कोठी घेरने का एलान किया है। जत्थेबंदियों ने कथित पुलिस जुल्म और नेताओं की गिरफ्तारी की सख्त निंदा की। उन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने की मांग की। दलजीत सिंह की मां शिंदरपाल कौर ने मंच पर बोलते हुए कहा कि उनके पति और गांव के 20 अन्य व्यक्ति 4 दिनों से लापता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पति को रात में घर से ले गई थी और उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र नशे की अधिक मात्रा से मरा है।
कांग्रेस का सरकार पर हमला
शुक्रवार को मानसा धरने में पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशों, लूटपाट और कत्लों के कारण पंजाब में हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने कार्यक्रमों में जाकर लोगों को चुटकुले सुना रहे हैं। परगट सिंह ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के पास केवल कुर्सी है और उन्होंने पंजाब का सब कुछ बेच दिया है। उन्होंने कहा कि नशे और अन्य मुख्य समस्याओं के पीछे भगवंत मान और केजरीवाल मुख्य समस्या हैं। इस मौके पर कुलवंत सिंगला, बलकौर सिद्धू और गुरप्रीत विक्की भी उपस्थित थे।
परविंदर सिंह झोटा कत्ल मामले के साथ गांव भम्मे कलां के नौजवान दलजीत सिंह की कथित नशे से हुई मौत का मामला भी गरमा गया है। परविंदर झोटा इंसाफ कमेटी ने 31 अक्तूबर के राज्यव्यापी घेराव के फैसले को स्थगित कर दिया है। अब 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की संगरूर कोठी का घेराव करने का एलान किया गया है।
परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम और संस्कार 18 दिनों से नहीं हो सका। दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार भी चौथे दिन नहीं किया गया। परिवार ने मानसा धरने से एलान किया है कि जब तक सारे दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक दलजीत का अंतिम संस्कार नहीं होगा। वे गांव के लापता व्यक्तियों और दलजीत के लापता पिता के बारे में पुलिस से जानकारी चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद परविंदर सिंह झोटा और संगरूर के गांव तूर वनजारा के गुलजार के परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ की एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
पुलिस पर आरोप और हरसिमरत बादल का समर्थन
सदस्य पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल दलजीत के घर पहुंची। उन्होंने पुलिस पर दलजीत की लाश छीनकर ले जाने और लोगों से मारपीट करने का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पुलिस परिवार को अभी भी परेशान कर रही है। उन्होंने यह मामला डीजीपी पंजाब के पास ले जाने की बात कही। उन्होंने एलान किया कि अगर पुलिस परिवार को तंग करती रही तो वह उन्हें अपने घर में शरण देंगी। सदस्य पार्लियामेंट ने एम्स बठिंडा जाकर दलजीत की मृतक देह और लापता पिता के बारे में पता करने की बात भी कही।
विरोध प्रदर्शन और नेताओं की मांगें
परविंदर सिंह झोटा इंसाफ कमेटी ने किसान, मुलाजिम, अध्यापक और अन्य जत्थेबंदियों के नुमाइंदों के साथ बैठक की। उन्होंने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की संगरूर कोठी घेरने का एलान किया है। जत्थेबंदियों ने कथित पुलिस जुल्म और नेताओं की गिरफ्तारी की सख्त निंदा की। उन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने की मांग की। दलजीत सिंह की मां शिंदरपाल कौर ने मंच पर बोलते हुए कहा कि उनके पति और गांव के 20 अन्य व्यक्ति 4 दिनों से लापता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पति को रात में घर से ले गई थी और उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र नशे की अधिक मात्रा से मरा है।
कांग्रेस का सरकार पर हमला
शुक्रवार को मानसा धरने में पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशों, लूटपाट और कत्लों के कारण पंजाब में हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने कार्यक्रमों में जाकर लोगों को चुटकुले सुना रहे हैं। परगट सिंह ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के पास केवल कुर्सी है और उन्होंने पंजाब का सब कुछ बेच दिया है। उन्होंने कहा कि नशे और अन्य मुख्य समस्याओं के पीछे भगवंत मान और केजरीवाल मुख्य समस्या हैं। इस मौके पर कुलवंत सिंगला, बलकौर सिद्धू और गुरप्रीत विक्की भी उपस्थित थे।