जगरांव में दिवाली पर पटाखों की चार दुकानें लगेंगी: 27 व्यापारियों को झटका, दशहरा ग्राउंड में सजेगा बाजार

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इस बार जगरांव में पटाखों की दुकानों के स्थान में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पिछले वर्षों में जीटी रोड स्थित पुरानी पशु मंडी में पटाखा बाजार सजता था, लेकिन इस बार वहां विरासत-ए-पंजाब मेले का आयोजन होने के कारण पटाखों की दुकानों के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके चलते एसडीएम बादल दीन ने पटाखों की बिक्री के लिए नई जगह निर्धारित की है। अब मंगल गिरि मंदिर के नजदीक दशहरा ग्राउंड में पटाखों की स्टॉलें लगाई जाएंगी।पटाखों के कारोबार को लेकर व्यापारियों में हर साल उत्साह रहता है, लेकिन इस बार सीमित लाइसेंसों के कारण प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई। 31 व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, मगर हाईकोर्ट के आदेशों के तहत केवल चार दुकानों की अनुमति होने के चलते ड्रॉ के जरिए चयन किया गया। चार व्यापारियों को कारोबार का अवसर मिला, जबकि 27 व्यापारियों को इस बार खाली हाथ रहना पड़ा। यह स्थिति पटाखों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए निराशाजनक रही।पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी अहम रहेगी। चयनित व्यापारियों के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। अग्निशमन सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों का पालन करने के बाद ही दुकानों के संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अब प्रशासन के सामने नई जगह पर पटाखा बाजार को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने, आग से बचाव के इंतजाम करने और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी। शहरवासियों की नजरें भी इस बात पर टिकी हैं कि दशहरा ग्राउंड में पटाखों की बिक्री के दौरान प्रशासन किस तरह के सुरक्षा प्रबंध करता है।