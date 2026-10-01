Ludhiana News: फेस्टिवल सीजन से चंडीगढ़ के बाजारों में बढ़ी रौनक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑटोमोबाइल कारोबारी रंजीव दहूजा ने बताया कि ग्राहकों में कार खरीदने को लेकर उत्साह बना हुआ है। पिछले साल नवरात्र के आसपास शोरूम में बुकिंग और डिलीवरी बढ़ी थी। इसी रुझान को देखते हुए इस बार 20 से 30 फीसदी अतिरिक्त बिक्री की उम्मीद है। एक नामी ऑटोमोबाइल कंपनी के वाइस प्रेसीडेंट लक्ष्मण ने बताया कि फेस्टिवल ऑफर, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस स्कीम तैयार हैं।सोने के दाम से ज्वेलर्स को उम्मीदसोने के दाम पिछले साल की तुलना में कम होने से ज्वेलर्स उत्साहित हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज पर 10 से 50 फीसदी तक छूट देने की तैयारी है। ज्वेलर मनोज अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल फेस्टिवल सीजन में सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। अब चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना करीब 1.47 लाख और 22 कैरेट करीब 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। सेक्टर-22, सेक्टर-35 और मनीमाजरा के ज्वेलर्स को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।बाजारों की सजावट में भी होगी होड़चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने बताया कि बाजारों के बीच सजावट प्रतियोगिता कराने की तैयारी है। बेहतर सजावट वाले बाजारों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा। व्यापार मंडल पहले भी बाजारों को सजावट, साफ-सफाई और ट्रैफिक-पार्किंग व्यवस्था बेहतर रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है।कपड़ों का कारोबार भी चमकेगारेडीमेड कारोबारी करन अरोड़ा ने कहा कि फेस्टिवल के साथ मौसम बदलने और वेडिंग सीजन शुरू होने से कपड़ों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। वेडिंग खरीदारी के साथ गर्म कपड़ों का कारोबार भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि बदलते फैशन ट्रेंड के चलते लोग कुछ नया पहनना चाहते हैं, जिससे बाजार को फायदा मिलने की उम्मीद है।