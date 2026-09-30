Ludhiana News: हेरां में अप्रवासी भारतीय की बंद कोठी पर फायरिंग

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संवाद न्यूज एजेंसीहलवारा। हेरां गांव में बुधवार तड़के कनाडा निवासी अप्रवासी भारतीय जिंदर सिंह की बंद कोठी पर हमलावरों ने दो राउंड फायरिंग की। सफेद कार में आए अज्ञात हमलावरों ने सुबह करीब 4:19 बजे राजोआणा लिंक रोड स्थित कोठी के मुख्य गेट को निशाना बनाया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। जिंदर सिंह का परिवार कनाडा में रहता है और कोठी पर ताला लगा था।पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दाखा के पुलिस अधीक्षक करण संधू और थाना सुधार के प्रभारी कुलविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर सफेद कार में आते और कोठी के गेट पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कनाडा कनेक्शन, फिरौती की मांग और गलत पहचान सहित कई पहलुओं पर जांच कर रही है। यह कोठी गांव के पूर्व अकाली दल सरपंच साधु सिंह हेरां के घर के ठीक सामने है। जांच अधिकारी इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं हमलावरों का निशाना कोई और तो नहीं था। सीआईए टीम जगरांव भी मामले की जांच में मदद कर रही है।तकनीकी और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ गांव के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हमलावरों के गांव में दाखिल होने और फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच रही है कि जिंदर सिंह या उनके परिवार को हाल में कोई धमकी या फिरौती की मांग मिली थी या नहीं।