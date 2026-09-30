Ludhiana News: बठिंडा में दो गुटों में फायरिंग, दो युवक घायल

बठिंडा। जिले के जंडावाला गांव की अनाज मंडी में मंगलवार देर रात दो गुटों के बीच समय तय कर लड़ाई हुई। इस दौरान एक पक्ष के युवाओं ने फायरिंग कर दी जिसमें प्रवदीप सिंह और गुरप्यार सिंह गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। भुच्चो के डीएसपी प्रितपाल सिंह ने बताया कि विक्की सिंह और प्रवदीप सिंह के बीच रंजिश चल रही थी। पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। मंगलवार देर रात विक्की सिंह अपने 8-10 साथियों और प्रवदीप सिंह अपने 5-6 साथियों के साथ अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया और विक्की सिंह के पक्ष के युवाओं ने प्रवदीप सिंह और गुरप्यार सिंह पर गोली चला दी। पुलिस ने घटना के बाद दोनों पक्षों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और गांव का माहौल खराब करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। थाना नेहियांवाला में करीब 15-16 युवाओं पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अस्पताल में भर्ती दोनों घायल युवाओं के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।