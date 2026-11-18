लुधियाना। सिविल लाइंस स्थित कुंदनपुरी में पैदल घर लौट रही एक महिला के कान से सोने की बालियां झपट ली गईं। वारदात के समय शावला देवी अपने पति के साथ थीं। पीछे से आए बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शावला देवी के बयानों पर अज्ञात झपटमारों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी गई है।शावला देवी ने बताया कि टंडन की कोठी के नजदीक एक बदमाश मोटरसाइकिल से उतरा। बदमाश आधा तोला वजनी सोने की बालियां छीनकर भाग निकला। थाना डिवीजन नंबर-8 पुलिस निगरानी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।