Delhi News: हिट एंड रन मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार

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पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 24 अक्तूबर को नारायणा फ्लाईओवर पर धौला कुआं से मायापुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त स्कूटी के पास पड़ा मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और करीब 50 से 60 वाहनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे उसके ट्रक के नीचे स्कूटी सवार आ गया था। इसके बावजूद वह रुका नहीं और दिल्ली में सामान उतारने के लिए अपने गंतव्य पर चला गया। वहां सामान उतारने के बाद वह अगली खेप लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। संवाद