Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Truck driver arrested in hit-and-run case

Delhi News: हिट एंड रन मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
Truck driver arrested in hit-and-run case
नई दिल्ली। नारायणा फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार को टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक चालक को पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी इन्नास खान के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक भी जब्त कर लिया है।
विज्ञापन


पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 24 अक्तूबर को नारायणा फ्लाईओवर पर धौला कुआं से मायापुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त स्कूटी के पास पड़ा मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और करीब 50 से 60 वाहनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची।
विज्ञापन


पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे उसके ट्रक के नीचे स्कूटी सवार आ गया था। इसके बावजूद वह रुका नहीं और दिल्ली में सामान उतारने के लिए अपने गंतव्य पर चला गया। वहां सामान उतारने के बाद वह अगली खेप लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed