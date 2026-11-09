Delhi News: हिट एंड रन मामले में ट्रक चालक गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:56 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। नारायणा फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार को टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक चालक को पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी इन्नास खान के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक भी जब्त कर लिया है।
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 24 अक्तूबर को नारायणा फ्लाईओवर पर धौला कुआं से मायापुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त स्कूटी के पास पड़ा मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और करीब 50 से 60 वाहनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे उसके ट्रक के नीचे स्कूटी सवार आ गया था। इसके बावजूद वह रुका नहीं और दिल्ली में सामान उतारने के लिए अपने गंतव्य पर चला गया। वहां सामान उतारने के बाद वह अगली खेप लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 24 अक्तूबर को नारायणा फ्लाईओवर पर धौला कुआं से मायापुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त स्कूटी के पास पड़ा मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और करीब 50 से 60 वाहनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची।
विज्ञापन
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे उसके ट्रक के नीचे स्कूटी सवार आ गया था। इसके बावजूद वह रुका नहीं और दिल्ली में सामान उतारने के लिए अपने गंतव्य पर चला गया। वहां सामान उतारने के बाद वह अगली खेप लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। संवाद
विज्ञापन