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Haridwar News: दिवाली पर पटाखों से 29 से अधिक लोग झुलसकर घायल

Mon, 09 Nov 2026 06:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:55 PM IST
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29 people sustained burn injuries from firecrackers
- पटाखों से झुलसे 14 को जिला अस्पताल में उपचार मिला
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। दिवाली की रात पटाखे जलाते समय कई लोग झुलसकर घायल हो गए। जिला मेला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में देर रात से मध्यरात्रि तक 14 लोग उपचार के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी।
दिवाली के पावन अवसर पर आतिशबाजी का आनंद लेते समय यह दुखद घटनाएं सामने आईं। पटाखे जलाते समय लोगों द्वारा सुरक्षा संबंधी पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। इसी असावधानी के कारण वे हादसों का शिकार हो गए और उन्हें जलने की चोटें आईं। कई लोगों के हाथों में जलने की गंभीर चोटें देखी गईं। वहीं, कुछ अन्य लोगों के चेहरे और शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी जलने की चोटें लगीं।
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घायलों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। जिला मेला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने उनका उपचार किया। निजी अस्पतालों में भी 15 से अधिक लोग झुलसने के बाद उपचार कराने पहुंचे।
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जिला मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिवाली की रात पटाखों से झुलसने के कारण 14 लोग आपातकालीन विभाग में आए थे। इन सभी घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
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