लुधियाना में छठ पूजा पर टकराव: ढोलेवाल में श्रद्धालु और इलाके के लोगों में बवाल, फायरिंग की चर्चा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिस खाली प्लॉट पर हर साल छठ पूजन होता था, इस बार उसके मालिक ने इजाजत देने से इन्कार कर दिया था। इसके बावजूद आस्थावान लोग पूजा-अर्चना की तैयारी के लिए वहां इकट्ठा हुए, तो स्थिति बिगड़ गई। बीते 48 घंटों से इस मुद्दे को लेकर इलाके में तनाव पनप रहा था।शनिवार दोपहर कुछ बाहरी युवकों के मौके पर पहुंचने के बाद मामूली कहासुनी ने बड़े उपद्रव का रूप ले लिया। इलाके में उपद्रव की भनक लगते ही थाना डिवीजन छह के प्रभारी पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस सायरन सुनकर कई शरारती तत्व अपने वाहन घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को अपने कब्जे में ले लिया है।पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मौके पर सचमुच गोलियां चली थीं। उपद्रवियों की पहचान करने और घटनाक्रम की सच्चाई तक पहुंचने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है।