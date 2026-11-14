लुधियाना: एक्टिवा सवार महिलाओं से पर्स छीनने की कोशिश, सड़क पर गिरीं; एयरफोर्स स्टेशन के पास वारदात

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हरबंस कौर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें लगी हैं। उन्हें लुधियाना रेफर किया गया है। पवनजोत कौर और उसकी दो वर्षीय बेटी को भी इस घटना में चोटें आई हैं। वारदात के दौरान हरबंस कौर की एक सोने की बाली भी गायब हो गई। उन्हें आशंका है कि बाली लुटेरे ले गए या सड़क पर गिरकर कहीं खो गई, इसका पता नहीं चल पाया है। लुटेरे लोगों को आता देख मौके से फरार हो गए।हरबंस कौर के पति रामपाल सिंह ने बताया कि परिवार शनिवार को थाना सुधार में शिकायत दर्ज कराएगा। थाना सुधार क्षेत्र में पिछले दो-तीन महीनों में महिलाओं को निशाना बनाकर दर्जनों लूट हुई हैं। राज्यपाल के दौरे के दिन भी एक महिला से लूट हुई। इन वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।