Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Sukhbir Badal Raikot visit Prabhdeep Singh Natthowal

रायकोट में नए चेहरे पर अकाली दल का दांव: सुखबीर बादल ने प्रभदीप सिंह नत्थोवाल को बनाया उम्मीदवार

Sat, 14 Nov 2026 09:20 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा Published by: Nivedita Updated Sat, 14 Nov 2026 09:20 AM IST
सार

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे नत्थोवाल ने अक्तूबर में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार उनका इस्तीफा मंजूर करने में अड़चनें डाल रही है।

विज्ञापन
Sukhbir Badal Raikot visit Prabhdeep Singh Natthowal
प्रभदीप सिंह नत्थोवाल और सुखबीर बादल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रायकोट से प्रभदीप सिंह नत्थोवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शुक्रवार को गांव नत्थोवाल में आयोजित विशाल रैली में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें हलका प्रभारी भी नियुक्त किया।
विज्ञापन


सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे नत्थोवाल ने अक्तूबर में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार उनका इस्तीफा मंजूर करने में अड़चनें डाल रही है। आप नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल कर टिकट देने का प्रलोभन भी दिया था। नत्थोवाल ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति से प्रभावित होकर उन्होंने अकाली दल चुना।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed