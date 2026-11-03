Ludhiana News: नशा तस्करों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल इमारत गिराई

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डीएसपी जसजोत सिंह की अगुवाई में चला अभियान, नशे से जुड़े ठिकानों पर होगी सख्तीसंवाद न्यूज एजेंसीबठिंडा। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बठिंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सिविल प्रशासन के सहयोग से गांव नसीबपुरा में एक सुनसान इमारत को ध्वस्त कर दिया। यह इमारत नशा करने वालों और तस्करों की गतिविधियों का केंद्र थी, जिसे ड्रग हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया था।यह कार्रवाई डी एस पी तलवंडी साबो जसजोत सिंह की अगुवाई में की गई। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है बल्कि उन स्थानों को भी खत्म करना जरूरी है, जहां नशे का सेवन और तस्करी होती है। गांव नसीबपुरा की यह इमारत लंबे समय से सुनसान थी। इसका इस्तेमाल नशेड़ियों और तस्करों के जमावड़े के लिए होता था। ऐसे ठिकानों से असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। पुलिस का मानना है कि ऐसे ठिकानों को खत्म करने से नशे पर अंकुश लगेगा। इससे इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाने में मदद मिलेगी।समाज से सहयोग की अपीलबठिंडा पुलिस युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस गांवों की पंचायतों और विलेज डिफेंस कमेटियों से संपर्क में है। लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी जरूरी है।