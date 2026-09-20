Ludhiana News: आकाशवाणी लुधियाना के प्रांगण में मनाया हिंदी दिवस
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sun, 20 Sep 2026 05:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। आकाशवाणी लुधियाना केंद्र ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें निबंध, कविता पाठ और लघु भाषण प्रतियोगिताएं हुईं।
स्टेशन निदेशक करमवीर करन के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में नीरोज़मा मोदगिल मुख्य अतिथि थीं। कविता पाठ प्रतियोगिता में कुलदीप सिंह ने पहला और रिणी शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। लघु भाषण प्रतियोगिता में गुरविंदर सिंह प्रथम और नीरू ठाकुर द्वितीय रहीं। प्रतिभागियों ने अपनी रचनाओं और विचारों से हिंदी भाषा के प्रति रुचि दिखाई। नीरोज़मा मोदगिल ने कहा कि लेखन विचारों को व्यक्त करने और रचनात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने भाषा की प्रगति के लिए दैनिक जीवन में उसके अधिक प्रयोग पर जोर दिया। करमवीर करन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम भाषा प्रेम और साहित्यिक रुचि को बढ़ावा देते हैं।
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लुधियाना। आकाशवाणी लुधियाना केंद्र ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें निबंध, कविता पाठ और लघु भाषण प्रतियोगिताएं हुईं।
स्टेशन निदेशक करमवीर करन के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में नीरोज़मा मोदगिल मुख्य अतिथि थीं। कविता पाठ प्रतियोगिता में कुलदीप सिंह ने पहला और रिणी शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। लघु भाषण प्रतियोगिता में गुरविंदर सिंह प्रथम और नीरू ठाकुर द्वितीय रहीं। प्रतिभागियों ने अपनी रचनाओं और विचारों से हिंदी भाषा के प्रति रुचि दिखाई। नीरोज़मा मोदगिल ने कहा कि लेखन विचारों को व्यक्त करने और रचनात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने भाषा की प्रगति के लिए दैनिक जीवन में उसके अधिक प्रयोग पर जोर दिया। करमवीर करन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम भाषा प्रेम और साहित्यिक रुचि को बढ़ावा देते हैं।
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