Ludhiana News: लुधियाना सिविल अस्पताल में मरीजों से पैसे ऐंठने का आरोप

लुधियाना। सिविल अस्पताल के कर्मचारियों पर मरीजों से पैसे ऐंठने का गंभीर आरोप लगा है। हंबड़ा इलाके के चंदन ने बताया कि उनकी पत्नी के ऑपरेशन के दौरान बाहरी दवा के नाम पर एक कर्मी ने 600 रुपये लिए। मरीजों को यूरिन पाइप लगाने के लिए 200 रुपये और अल्ट्रासाउंड बाहर के निजी केंद्र से कराने को मजबूर किया गया।चंदन ने सवाल उठाया कि जब सरकारी व्यवस्था में हर सुविधा मुफ्त है, तो लाचारों की जेब क्यों काटी जा रही है। यह अस्पताल में मनमानी का पहला मामला नहीं है। करीब दस दिन पहले दशमेश नगर के एक व्यक्ति से पांच हजार रुपये ऐंठने का मामला सामने आया था। उस मामले में उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भी सौंपी गई थी। सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल अधिकारी अखिल सरीन ने नए मामले में औपचारिक शिकायत न मिलने की बात कही। उन्होंने जल्द पीड़ित से मिलकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुराने मामले में भी विभागीय जांच जारी है। अस्पताल में मरीजों से पैसे ऐंठने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। चंदन के मामले में 600 रुपये और 200 रुपये की वसूली की बात कही गई है। सीनियर मेडिकल अधिकारी अखिल सरीन ने नए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने मामले में पहले से ही विभागीय जांच चल रही है।