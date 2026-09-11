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Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Vice-Chairman of the National Commission for Safai Karamcharis arrives in Jalandhar

पंजाब: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यपक्ष पहुंचे जालंधर, सुनी समस्याएं

Fri, 11 Sep 2026 05:48 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, जालंधर
अमर उजाला ब्यूरो, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 05:48 PM IST
सार

गिल ने बताया कि वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा।

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Vice-Chairman of the National Commission for Safai Karamcharis arrives in Jalandhar
हरदीप सिंह गिल, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अपाध्यपक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल के जालंधर दौरे के दौरान भगवान वाल्मीकि आश्रम पहुंचने पर आश्रम के चेयरमैन विपिन सभ्रवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
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गिल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश से जुड़ी हुई हैं। आयोग इन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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गिल ने बताया कि वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी किया जा चुका है और छह महीने में जमीन फाइनल कर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। 
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उन्होंने कहा कि सीवरमैनों को जोखिम भत्ता, बेहतर वेतन, पूर्ण कुशल कर्मचारी का दर्जा और स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिलाने के लिए आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजी हैं। साथ ही नमस्ते योजना के तहत मशीनें खरीदने पर 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील की।
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