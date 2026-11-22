फिरोजपुर। फिरोजपुर मंडल के रेलवे चिकित्सालय में बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट थेरेपी शुरू की गई है। यह आधुनिक उपचार रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को हड्डियों तथा जोड़ों से संबंधित समस्याओं के इलाज का नया विकल्प देगा।यह सुविधा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रंजना सहगल के नेतृत्व में शुरू हुई है। अर्थोसर्जन डॉ. अमित शेरसिया ने बताया कि यह थेरेपी हड्डियों, जोड़ों, कार्टिलेज और टेंडन से जुड़ी कई समस्याओं में उपयोगी है। इससे घुटने, कूल्हे और टखने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को लाभ मिलेगा। मेनिस्कस व कार्टिलेज की चोट, टेंडन की चोट और रोटेटर कफ जैसी समस्याओं में भी यह कारगर है। कूल्हे की हड्डी में रक्त आपूर्ति बाधित होने जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी इससे फायदा होगा। मंडल रेलवे प्रशासन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।