Jalandhar News: फगवाड़ा में नाले से अज्ञात शव बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 03 Sep 2026 06:10 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। चाचोकी के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सुबह कुत्ते को घुमा रहे व्यक्ति को दुर्गंध महसूस हुई, तब उसने शव देखा।
एमसी चरनजी लाल ने बताया कि शव तीन-चार दिन पुराना लग रहा है। एएसआई परमजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पहचान और मौत के कारणों की जांच की जा रही है।
फोटो : फगवाड़ा में सड़क किनारे नाले में पड़ा अज्ञात व्यक्ति का शव व जांच करते पुलिस अधिकारी।
विज्ञापन
फगवाड़ा। चाचोकी के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सुबह कुत्ते को घुमा रहे व्यक्ति को दुर्गंध महसूस हुई, तब उसने शव देखा।
एमसी चरनजी लाल ने बताया कि शव तीन-चार दिन पुराना लग रहा है। एएसआई परमजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पहचान और मौत के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
फोटो : फगवाड़ा में सड़क किनारे नाले में पड़ा अज्ञात व्यक्ति का शव व जांच करते पुलिस अधिकारी।