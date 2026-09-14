Jalandhar News: मणिमहेश यात्रा पर निकले दो दोस्तों की खाई में गिरने से मौत

पठानकोट। श्री मणिमहेश यात्रा पर निकले जिला पठानकोट के गांव पंगोली के दो दोस्तों की रविवार देर रात भरमौर, हिमाचल प्रदेश के निकट एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 200 से 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों की मौके पर ही जान चली गई।मृतकों की पहचान ज्योति प्रकाश (25) और अनिल सिंह (32) के रूप में हुई है। दोनों गांव पंगोली के निवासी थे। वे मोटरसाइकिल पर श्री मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। यह हादसा भरमौर से करीब दो किलोमीटर पीछे हुआ। ज्योति प्रकाश अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अनिल सिंह के पीछे एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे की खबर गांव पंगोली पहुंचते ही परिवारों में मातम छा गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतकों का उनके परिवार सदस्यों ने अंतिम संस्कार कर दिया है।