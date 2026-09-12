Jalandhar News: 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी के सैंपल फेल, दो कंपनियों पर मामला दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीकोटकपूरा। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरामद करीब 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी के सैंपल फेल हो गए हैं। इसके बाद थाना सिटी पुलिस ने दो कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर की गई है।पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की वर्सटाइल फूड्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर केस दर्ज किया है। यह कंपनी देसी घी की सप्लाई करती थी। कोटकपूरा की नारायण एग्रो फूड्स लिमिटेड पर भी मामला दर्ज हुआ है। यह कंपनी घी मंगवाने वाली थी। इन पर बीएनएस और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि फरीदकोट रोड स्थित नारायण एग्रो फूड्स लिमिटेड की फैक्टरी में संदिग्ध घी लाया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को कब्जे में लिया था।जांच और कार्रवाईटैंकर में करीब 22 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी भरा हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने इसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे थे। रिपोर्ट में यह देसी घी संदिग्ध पाया गया। फूड सेफ्टी अधिकारी नवदीप सिंह चहल ने बताया कि विभाग कानूनी कार्रवाई कर रहा है। एसएचओ सुखविंदर सिंह ने कहा कि चालक-परिचालक की भूमिका नहीं मिली जांच जारी है।फ़ोटो 12 frd 3