Jalandhar News: जुआ खेलते 10 गिरफ्तार, 2.13 लाख रुपये बरामद

पठानकोट। थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस ने मीरपुर कॉलोनी में जुआ खेल रहे दस लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से दो लाख 13 हजार रुपये नकदी और ताश की 3 डिब्बियां बरामद की हैं।गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अजय कुमार, पवन कुमार, नवीन सैनी, प्रिंस, ताहिर, अर्जुन ठाकुर, विशाल ठाकुर, रवि कुमार और अरुण महाजन शामिल हैं। ये सभी पठानकोट के निवासी हैं। पुलिस को गुरु नानक पार्क की ओर गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि सोनू अरोड़ा के पुराने घर में दस लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने तत्काल दबिश दी और आरोपियों को काबू किया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।