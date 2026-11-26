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पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़ के निवास पर पहुंचे बादल ने कहा कि वह जालंधर में भाजपा और अकाली दल की सीनियर लीडरशिप से मिले हैं। उन्होंने गठबंधन को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन पंजाब की जनता का गठजोड़ है और उन ताकतों के खिलाफ है, जिन्होंने पंजाब को तबाह किया है।मोगा में आप की रैली पर तंज कसते हुए सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि रैली पर पंजाब के सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा है और बड़ी संख्या में सरकारी बसें लगा दी गई हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को रैली में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।बादल ने कहा कि मेरी विनती है कि पंजाब को मत उजाड़िये, लोग तंग आ चुके हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता मनोरंजन कालिया सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।