फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   One accused arrested for robbing Kabaddi players; three others identified.

Jalandhar News: कबड्डी खिलाड़ियों से लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की पहचान

Mon, 05 Oct 2026 06:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 05 Oct 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
One accused arrested for robbing Kabaddi players; three others identified.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदकोट। गांव सुखनवाला में कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे खिलाड़ियों से लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव मचाकी कलां निवासी विक्की सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, खिलाड़ियों को किला नौ रोड पर नहर के पास चार युवकों ने घेर लिया था। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर उनकी किट छीन ली थी। किट में करीब 4 हजार रुपये नकदी और मोबाइल फोन थे। इस हमले में कबड्डी खिलाड़ी पिंदर सिंह घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल फरीदकोट में भर्ती कराया गया। पिंदर सिंह के बयान पर थाना सदर पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए।
विज्ञापन


डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने गांव मचाकी कलां निवासी विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान वारदात में शामिल बाकी तीन आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed