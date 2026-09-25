जालंधर में युवक पर जानलेवा हमला: लात-घूंसों और किरपाण से किया वार, बीच में आया कुत्ता; युवक गंभीर घायल

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सीसीटीवी फुटेज में कई युवक एक युवक को घेरकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक हमलावर किरपाण लेकर पहुंचा और हमला करने लगा। तभी एक कुत्ता लगातार उस पर भौंकने लगा। इससे वह युवक पीछे हट गया। हालांकि हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन



एडीसीपी सिटी-2 माध्वी शर्मा के अनुसार मामले में बीएनएस की धारा 108 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा सामने आया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज में कई युवक एक युवक को घेरकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक हमलावर किरपाण लेकर पहुंचा और हमला करने लगा। तभी एक कुत्ता लगातार उस पर भौंकने लगा। इससे वह युवक पीछे हट गया। हालांकि हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।एडीसीपी सिटी-2 माध्वी शर्मा के अनुसार मामले में बीएनएस की धारा 108 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा सामने आया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जालंधर के गढ़ा के वाल्मीकि मोहल्ले में एक युवक पर कुछ युवकों ने कथित तौर पर लात-घूंसों और किरपाण से हमला कर दिया। गली में घेरकर युवक की पिटाई की जा रही थी, तभी पास मौजूद एक कुत्ता हमलावरों पर झपट पड़ा। कुत्ते के बीच में आने से हमलावर पीछे हटे और युवक बच गया। हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।