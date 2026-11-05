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Jalandhar News: पंजाब में दिन में गर्मी, रातें होने लगीं ठंडी

Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
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In Punjab, days are warm, while nights have started turning cold.
रोपड़ में 32.9 डिग्री रहा अधिकतम तापमान, फरीदकोट में न्यूनतम 13.4 डिग्री दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। दिन में तापमान सामान्य के करीब रहने से गर्मी का एहसास बरकरार है, जबकि रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 9 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। बुधवार को औसत अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री गिरा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री रोपड़ और सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री फरीदकोट में दर्ज किया गया।

बठिंडा में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री, पटियाला में 31.6, लुधियाना में 30.6, जालंधर में 29.9, अमृतसर में 29.4 और पठानकोट में 28.8 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान बठिंडा में 16.9, अमृतसर में 15.5, पटियाला में 15 और लुधियाना में 14.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
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