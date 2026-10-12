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Jalandhar News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर फिरोजपुर में भव्य शोभायात्रा

Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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Grand procession in Firozpur on Maharaja Agrasen Jayanti
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने भव्य शोभायात्रा निकाली। प्रधान राकेश अग्रवाल बबली की अध्यक्षता में अग्रवाल समाज के अनेक लोग इसमें शामिल हुए।

शोभायात्रा में महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्रों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किया गया। बच्चे 18 घोड़ों पर सवार थे। आमना गुप्ता के नेतृत्व में महिलाओं ने भी भाग लिया।
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फोटो कैप्शन -फिरोजपुर छावनी से गुजरती शोभा यात्रा।
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