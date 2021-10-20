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जालंधर। लेदर कॉम्प्लेक्स चौकी क्षेत्र में रविवार को छात्रों के बीच हुए झगड़े ने नया मोड़ ले लिया है। जन्मदिन पर केक काटने के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर दातर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में प्रयास, एलन, गैरी और गौरव नामक चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष के परिजनों ने लेदर कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी पर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। आरोपी सागर और उसके भाई ने कहा कि पुलिस मुख्य हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर रही। परिजनों ने पुलिस पर घर में जबरन घुसने और मारपीट का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अंकित नामक युवक ने केस से नाम हटवाने के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे। पैसे न देने पर उन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया गया।पुलिस का पक्षलेदर कॉम्प्लेक्स चौकी प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पीड़िता सीमा के बयान पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। फुटेज में चारों युवक झगड़े में शामिल दिख रहे हैं। थाना बाबा खेल प्रभारी ने आरोपी पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जांच जारी रहने की बात कही। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।