जालंधर में ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व मुख्य सचिव: 348 करोड़ रुपये के सनटेक सिटी घोटाले में पूछताछ, दस्तावेज सौंपे

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वर्मा सुबह करीब 11:07 बजे अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे ईडी कार्यालय में दाखिल हो गए। ईडी अधिकारी उनसे संबंधित दस्तावेज और मामले में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ करेंगे। उन्हें इससे पहले 31 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। हालांकि, वर्मा तब पेश नहीं हो सके थे और उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद ईडी ने नई तारीख तय की थी। 7 सितंबर को भी उनके पेश न होने के बाद उन्हें आज 9 सितंबर सुबह 10 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया था। कथित अनियमितताओं के समय वर्मा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे। वर्तमान में वह पंजाब के राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। ईडी की पूछताछ में इस मामले से जुड़े दस्तावेज और फैसलों से महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है।वर्मा को पहले 31 अगस्त को पेश होने के लिए समन भेजा गया था। उन्होंने सरकारी दस्तावेज जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। 7 सितंबर को भी वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज उन्हें बुलाया गया। कथित अनियमितताओं के समय वर्मा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे।