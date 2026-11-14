Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Five arrested while planning a robbery; sharp-edged weapons seized

Jalandhar News: लूटपाट की योजना बनाते पांच गिरफ्तार, तेजधार हथियार बरामद

Sat, 14 Nov 2026 06:35 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 14 Nov 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
Five arrested while planning a robbery; sharp-edged weapons seized
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कोटकपूरा। थाना सदर पुलिस ने गांव ढिलवां कलां के नजदीक लूटपाट की योजना बना रहे एक गिरोह के पांच आरोपियों को तेजधार हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपियों की पहचान गांव हरीनौ निवासी जशनजोत सिंह उर्फ जस्सा और मनप्रीत सिंह उर्फ अरमान, गांव मोड़ निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा, गांव सिरसड़ी निवासी रिंकू उर्फ हनेरी और गांव देवीवाला निवासी बंटी सिंह उर्फ काली के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक गुरबंस सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इसी मुहिम के तहत थाना सदर कोटकपूरा के सहायक उपनिरीक्षक करतार सिंह पुलिस पार्टी के साथ गांव ढिलवां कलां के नजदीक नेशनल हाईवे पर मौजूद थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यह गिरोह राहगीरों से लूटपाट करता है। सूचना के अनुसार, गिरोह के पांच आरोपी एक लिंक रोड पर लूटपाट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और पांचों आरोपियों को तेजधार हथियारों सहित काबू कर लिया। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उनका रिमांड हासिल कर पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस उनके द्वारा की गई पिछली लूटपाट और अन्य आपराधिक वारदात का भी पता लगाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed