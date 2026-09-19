Jalandhar News: किसानों ने पंजाब-केंद्र सरकार के पुतले फूंके

संवाद न्यूज एजेंसीमोगा। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के आह्वान पर शनिवार को बीकेयू एकता सिद्धूपुर के किसानों ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने मोगा में जिला डिप्टी आयुक्त कार्यालय के सामने दोनों सरकारों के पुतले फूंके और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।जिला प्रधान लवजीत सिंह दद्दाहूर ने पंजाब सरकार पर किसानों के साथ धक्केशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों का समाधान नहीं कर रही है। दद्दाहूर ने खनौरी और शंभू मोर्चों से संबंधित सामान के नुकसान और चोरी के लिए 3 करोड़ 77 लाख रुपये जारी करने की मांग की। उन्होंने कथित तौर पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। किसान नेता ने पांच फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का वादा पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने को-ऑपरेटिव और लैंड मॉर्गेज बैंकों से संबंधित मांगों को पूरा करने की भी बात कही। दद्दाहूर ने चेक वापसी और सेटलमेंट योजना लागू करने की मांग की। उन्होंने पंजाब में किसानों और आम लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई रोकने को भी कहा। किसान नेता ने पंजाब में नशे के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो संघर्ष तेज किया जाएगा। दद्दाहूर ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में किसान मंत्रियों और विधायकों से सवाल करेंगे।