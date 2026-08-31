518 गोशालाओं के बिजली बिल माफ, 22 होशियारपुर की : कीमती भगत

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होशियारपुर। पंजाब सरकार ने राज्य की 518 गोशालाओं के 100 करोड़ रुपये से अधिक के बिजली बिल माफ किए हैं। इनमें होशियारपुर जिले की 22 गोशालाएं भी शामिल हैं। पंजाब गो सेवा आयोग के उप अध्यक्ष कीमती भगत ने सोमवार को यह जानकारी दी।उन्होंने पशुपालन विभाग के कार्यालय में गोशाला प्रबंधकों को पंजीकरण सर्टिफिकेट सौंपे। घायल गोवंश के इलाज के लिए गोशालाओं को 118 काऊ लिफ्टर मिले हैं, 21 होशियारपुर को दिए गए। सरकार ने पंजीकृत गायों के लिए प्रतिदिन 61 रुपये देने की अधिसूचना जारी की है। यह राशि जल्द वितरित होगी। भगत ने बताया कि राज्य में करीब 80 हजार बेसहारा गोवंश सड़कों पर हैं। इसके स्थायी समाधान हेतु गोशाला प्रबंधकों से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की। एन-ग्राम पोर्टल पर 6 करोड़ रुपये की सहायता के लिए आवेदन करने को कहा गया।