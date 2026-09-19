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Jalandhar News: छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की सघन चेकिंग, संदिग्ध लोगों से की पूछताछ

Sat, 19 Sep 2026 12:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 19 Sep 2026 12:23 AM IST
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GRP conducts intensive checks at the Cantonment Railway Station and questions suspicious individuals
जलालाबाद घटना के बाद फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बढ़ाई सुरक्षा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर। जलालाबाद थाना सिटी में हैंड ग्रेनेड की घटना हुई थी। इसके बाद फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शुक्रवार को जीआरपी टीम ने स्टेशन परिसर और प्लेटफार्मों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और उनके सामान की जांच हुई।

जीआरपी थाना फिरोजपुर के एसएचओ नवीन कुमार ने बताया कि स्टेशन पर नियमित चेकिंग जारी है। पुलिस कर्मचारी यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संदिग्ध वस्तुएं रोकना है। जीआरपी अधिकारियों के अनुसार चेकिंग का लक्ष्य शरारती तत्वों को वारदात से रोकना और यात्रियों में सुरक्षा का विश्वास बनाए रखना है।
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फोटो कैप्शन -फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी लोगों के सामान की चेकिंग करती हुई।
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