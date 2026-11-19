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जालंधर। शहर में जातिसूचक टिप्पणी और पिस्तौल दिखाकर धमकाने के कथित मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीरवार को दलित समाज और स्थानीय लोगों ने श्री गुरु रविदास चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई।यह मामला बैंक कॉलोनी स्थित शू मार्केट के पास का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक फुटवियर कारोबारी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रविंद्र चौधरी के बेटे प्रणव चौधरी का रास्ता रोका। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कारोबारी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। परिवार ने दिवाली के बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई जिससे समाज में नाराजगी बढ़ गई।प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कथित तौर पर दिखाई गई पिस्तौल का लाइसेंस रद करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करवाने को कहा। उनका आरोप है कि थाने में अधिकारियों और पार्षदों की मौजूदगी में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।