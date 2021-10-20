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Jalandhar News: कैंट पुलिस ने दो ग्लॉक पिस्तौल के साथ आरोपी को पकड़ा

Sun, 04 Oct 2026 12:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:14 AM IST
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Cantt Police apprehended the accused with two Glock pistols
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। थाना कैंट पुलिस ने गश्त के दौरान जॉनसन उर्फ सैम को गिरफ्तार किया। वह फत्तू वाला, कुलगढ़ी, फिरोजपुर का निवासी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जॉनसन उर्फ सैम चौक चुंगी नंबर-7 से श्मशान घाट की ओर जाने वाली लिंक रोड पर अवैध हथियार लेकर खड़ा है।

वह अपनी बजाज पल्सर बाइक पर किसी का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे पकड़ा। तलाशी में उसके पास से दो ग्लॉक-9 पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब हथियारों के स्रोत और उनकी सप्लाई का पता लगा रही है।
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