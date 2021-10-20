Jalandhar News: लावारिस पशु से टकराकर बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों में रोष

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अबोहर। गांव खिप्पांवाली निवासी 54 वर्षीय राकेश कुमार की शुक्रवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी मोटरसाइकिल डंगरखेड़ा के पास अचानक आए लावारिस पशु से टकरा गई थी।राकेश कुमार पिछले करीब 25 वर्ष से दर्जी की दुकान पर काम कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद एक परिचित ने उन्हें देखा। परिजन उन्हें सिविल अस्पताल अबोहर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।इस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि अबोहर क्षेत्र में करीब एक वर्ष से पशु पकड़ो अभियान बंद है। इसके चलते शहर और राजकीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में लावारिस पशु घूमते रहते हैं।