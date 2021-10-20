फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Bike rider dies after colliding with stray animal, villagers angry

Jalandhar News: लावारिस पशु से टकराकर बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों में रोष

Sun, 04 Oct 2026 12:11 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Bike rider dies after colliding with stray animal, villagers angry
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अबोहर। गांव खिप्पांवाली निवासी 54 वर्षीय राकेश कुमार की शुक्रवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी मोटरसाइकिल डंगरखेड़ा के पास अचानक आए लावारिस पशु से टकरा गई थी।
राकेश कुमार पिछले करीब 25 वर्ष से दर्जी की दुकान पर काम कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद एक परिचित ने उन्हें देखा। परिजन उन्हें सिविल अस्पताल अबोहर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि अबोहर क्षेत्र में करीब एक वर्ष से पशु पकड़ो अभियान बंद है। इसके चलते शहर और राजकीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में लावारिस पशु घूमते रहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed