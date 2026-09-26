सैन्य अधिकारी बन बस ऑपरेटर से 60 हजार की ठगी: ऑपरेशन के लिए जमा किए थे, एक रुपया ट्रांसफर कर जीता था विश्वास

साइबर ठगों ने खुद को सैन्य अधिकारी बताकर एक बस ऑपरेटर से 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित ऑपरेटरों ने पुलिस से कार्रवाई और रकम वापसी की मांग की है।

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अमर दोआबा सर्विस के मालिक अवतार सिंह को जालंधर से बस बुकिंग का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को सेना का जवान बताकर एडवांस पेमेंट के लिए क्यूआर कोड मांगा। ठगों ने विश्वास जीतने के लिए पहले एक रुपये ट्रांसफर किए और दो रुपये वापस भेजे।इसके बाद उन्होंने बैंक खाता चेक करने के बहाने 20 हजार रुपये भेजने को कहा। ऑपरेटर बहादुर सिंह ने भरोसा कर रकम भेज दी। कुछ ही मिनटों में उनके खाते से कुल 60 हजार रुपये कट गए और आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद पाए गए। हृदय रोग से पीड़ित बहादुर सिंह ने ऑपरेशन के लिए यह रकम जमा की थी। मामले की शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई गई है।