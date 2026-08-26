Jalandhar News: 212 ग्राम हेरोइन समेत दो आरोपी काबू

फिरोजपुर। पुलिस ने फिरोजपुर में दो व्यक्तियों को 212 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस टीम गांव मरखाई और चूचक विंड के बीच गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने गुरजंट सिंह निवासी बंडाला और अरमानजीत सिंह निवासी महालम के बारे में सूचना दी। ये दोनों हेरोइन बेचने के आदी हैं और नशे की खेप लेकर जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताई गई जगह पर दबिश देकर दोनों को काबू किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 212 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों का पता लगा रही है।