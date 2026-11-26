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यह जांच मोहाली के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़ी है। ईडी जमीन अधिग्रहण, नीलामी, आवंटन, सीएलयू मंजूरी और बिल्डरों को कथित रियायतें देने से जुड़े फैसलों की जांच कर रही है। विज्ञापन



इस मामले में ईडी पहले पूर्व मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, आईएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ और गमाडा व हाउसिंग विभाग के अन्य अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। सितंबर में गमाडा मुख्यालय और हाउसिंग विभाग से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। अब मौजूदा मुख्य सचिव केपी सिन्हा और प्रमुख वित्त सचिव को समन जारी किए गए हैं। यह जांच मोहाली के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़ी है। ईडी जमीन अधिग्रहण, नीलामी, आवंटन, सीएलयू मंजूरी और बिल्डरों को कथित रियायतें देने से जुड़े फैसलों की जांच कर रही है।इस मामले में ईडी पहले पूर्व मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, आईएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ और गमाडा व हाउसिंग विभाग के अन्य अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। सितंबर में गमाडा मुख्यालय और हाउसिंग विभाग से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। अब मौजूदा मुख्य सचिव केपी सिन्हा और प्रमुख वित्त सचिव को समन जारी किए गए हैं।

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पंजाब सरकार के मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अधिकारी केपी सिन्हा गुरुवार को जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। उन्हें 26 नवंबर को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में होने का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी है।