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बैंक पॉलिसी बोनस झांसा: 4.80 लाख की ऑनलाइन ठगी

Thu, 08 Oct 2026 10:22 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 08 Oct 2026 10:22 PM IST
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Bank Policy Bonus Scam: Online Fraud of 4.80 Lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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होशियारपुर। साइबर पुलिस ने बैंक पॉलिसी पर बोनस देने का झांसा देकर 4 लाख 80 हजार 299 रुपये की ऑनलाइन ठगी के आरोप में अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।

गुरु गोबिंद सिंह नगर निवासी राकेश कुमार भाटिया ने शिकायत की। 18 सितंबर को उन्हें अलग-अलग नंबरों से फोन आए। फोन करने वालों ने उनकी बैंक पॉलिसी पर 22 लाख 34 हजार 517 रुपये का बोनस बताया। बोनस राशि खाते में जमा कराने के लिए पहले कुछ रकम जमा करने को कहा गया। राकेश भाटिया ने झांसे में आकर कुल 4 लाख 80 हजार 299 रुपये अलग-अलग खातों में जमा करवा दिए। आरोपियों ने 48 घंटे में बोनस आने का भरोसा दिया था। कई दिन बाद भी रकम न मिलने पर उन्हें ठगी का पता चला। साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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