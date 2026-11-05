Jalandhar News: गढ़शंकर से रौड़ी तीसरी बार आप उम्मीदवार, टेका माथा

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गढ़शंकर। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए लगातार तीसरी बार हलका गढ़शंकर से उम्मीदवार घोषित किया। रौड़ी ने अड्डा झुंगियां स्थित माता शीतला देवी मंदिर में माथा टेका।उन्होंने क्षेत्र की सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में पैदल मार्च किया। रौड़ी ने कहा कि वह पार्टी हाईकमान और हलके के लोगों के विश्वास को ईमानदारी से निभाएंगे। हलके का सर्वपक्षीय विकास और समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगी।फोटो कैप्शन: माता शीतला देवी मंदिर में माथा टेकते जय कृष्ण सिंह रौड़ी और अड्डा झुंगियां में पैदल मार्च करते हुए।