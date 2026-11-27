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फिरोजपुर। थाना सदर के अंतर्गत सीमावर्ती गांव गट्टी राजोके में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त गश्त के दौरान खेत से एक पैकेट बरामद हुआ, उक्त पैकेट में .30 बोर के 75 कारतूस बरामद हुए हैं।जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान गांव गट्टी राजोके के खेत में एक पैकेट मिला। उक्त पैकेट पाकिस्तानी ड्रोन फेंक गया था। पैकेट से .30 बोर के कुल 75 कारतूस बरामद हुए।कारतूस बरामद होने के बाद थाना सदर फिरोजपुर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने कारतूस कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि उक्त कारतूस किसने मंगवाएं हैं।